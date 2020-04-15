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Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 715'e çıktı

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 715'e çıktı

20 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

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Kıbrıs Rum Sağlık bakanlığı Çarşamba günü 2312 test yapıldığını ve 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini doğrulayarak toplam vakanın 715'e çıktığını duyurdu. Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan bugüne kadar 12 kişi öldü, virüsü taşıyan beş kişinin de diğer sağlık sorunlarından öldüğü açıklandı.

 

 

 
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