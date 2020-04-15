Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 715'e çıktı
20 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.
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Kıbrıs Rum Sağlık bakanlığı Çarşamba günü 2312 test yapıldığını ve 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini doğrulayarak toplam vakanın 715'e çıktığını duyurdu. Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan bugüne kadar 12 kişi öldü, virüsü taşıyan beş kişinin de diğer sağlık sorunlarından öldüğü açıklandı.
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