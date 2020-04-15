Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 715'e çıktı

Kıbrıs Rum Sağlık bakanlığı Çarşamba günü 2312 test yapıldığını ve 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini doğrulayarak toplam vakanın 715'e çıktığını duyurdu. Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan bugüne kadar 12 kişi öldü, virüsü taşıyan beş kişinin de diğer sağlık sorunlarından öldüğü açıklandı.