Güney Kıbrıs’ta yüksek kesimlere kar düştü

Güney Kıbrıs’ın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de devam ettiği, buralarda yaşayanların beyaz bir manzaraya uyandığı bildirildi.

Rum haber kaynakları bugünün, yılın en soğuk günü ve bu gecenin de en soğuk gecesi olduğuna dikkat çektikleri kar haberini, sosyal medyada paylaşılan ve doğanın beyaza büründüğünü yansıtan fotoğraf ve videolarla aktarıyor.

BRTK