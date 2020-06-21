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Güney-Kuzey geçişleri yarından itibaren başlıyor

Güney-Kuzey geçişleri yarından itibaren başlıyor

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

İşte kararlar:

– Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyacağımızı açıkladığımız Güney-Kuzey geçişlerine ilişkin uygulamayı 22 Haziran’a çektik.

– Yarın sabahtan itibaren 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşları ilk geçişte 72 saatlik PCR’la geçiş yapabilecekler.

– Yarın sabahtan itibaren ülkeye girişlere izin verilecek eğer PCR var ise.

–  Geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabilecek.

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