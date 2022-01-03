Güney'de dokuz çocuk COVID nedeniyle hastanede

Güney Kıbrıs'ta dokuz çocuk COVID nedeniyle Makarios Çocuk Hastanesinde tedavi görüyor. Makarios Çocuk Hastanesi Pediatri Koğuşu Başkanı Dr. Avraam Elia bunun salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu söyleyerek ebeveynlere bir kez daha çocuklarını aşılamaları çağrısında bulundu.

Dr. Elia, Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada tedavi altında bulunan çocukların yaşının bir aylık ile 10 yaş arası olduğunu açıkladı ve bunların sekizinin beş yaş altında olduğuna dikkat çekti.

Dr. Elia çocukların hayati tehlikede olmadığını ve en ağır semptomun ateş olduğunu kaydetti. Dr. Elia çocukların hastalanmasına neden olan virüsün toplum içinde yayılmasından endişe duyulduğunu belirterek aşısız olanların en savunmasız kişiler olduğunu vurguladı.

Dr. Elia’ya göre, doluluk oranının şu an %90’a ulaştığını ama daha fazla hastanın hastaneye girmesi gerekmesi durumunda çocukların tedavi edilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin yapılacağını çünkü Makarios Hastanesinin COVID hastası çocuklar için de olduğuna vurgu yaptı.

Tüm ebeveynlerin çocuklarını aşılatmaları gerektiğini çünkü aşı olmadan hastalanma riski olduğunu ve okulların çalışmasının aksadığını kaydeden Dr. Elia gerekli olması durumunda okulların kısa bir süreliğine kapalı kalmasının duruma yardımcı olacağını belirtti.

Dr. Elia tam kapanmayı (lockdown) desteklemediğini belirterek herkesin sorumluluklarını idrak etmesi gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşların çoğunluğunun sorumlu bir tavır sergileyerek aşılandığını ve azınlığın sorumsuzluklarının bedelini onların ödememesi gerektiğini vurguladı.



Kıbrıs Haber Ajansı