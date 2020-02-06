GÜNEY'DE HELLİM KONUSUNDA UZLAŞI

Güney'de Hellim konusunun tüm boyutlarının masaya yatırıldığı ve hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak patentinin alınması için verilecek mücadelede ve izlenilecek süreç konusunda tüm müdahil tarafların işbirliği ve sağduyu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, tüm müdahil tarafların katılımıyla dün gerçekleştirilen hellim ile ilgili toplantıdan, işbirliği ve sağduyu sonucunun ortaya çıktığı belirtildi. Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak patentinin alınması için verilecek mücadelede ve izlenilecek süreç konusunda tüm müdahil tarafların işbirliği ve sağduyu sonucuna vardığını yazdılar. Gazete toplantının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında, Tarım, Dışişleri, Ticaret Bakanlarının ve tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirildiğini yazdı. Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantının başında Anastasiadis’in, Birleşik Krallık’ta hellimin ticari markasının yeniden kazanılmasına bağlı hellim konusunda yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirme yaptığını belirtirken, görüşmede, hellim konusunun tüm boyutlarının masaya yatırıldığını ifade etti. Tüm müdahil tarafların görüşlerinin dinlendiğini söyleyen Kadis, yeteri kadar konunun farklı ancak yoğun görüşler olduğuna dikkati çekerken, bununla birlikte yapıcı bir ortam ve uzlaşıcı çözümlerin bulunması çabası içerisinde, hellim patentinin alınmasına yönelik izlenilecek süreç ve atılacak adımlar konusunda bir sonuca vardıklarını belirtti. Kadis, bir sonraki dönemde, hellim dosyasının tüm boyutlarının ele alınması ve bu dosyanın bir an evvel sonuçlandırılması için nasıl ilerleneceğiyle ilgili olarak, AB Sağlık ve Tarım Komiserleri ile görüşmelerin yapılmasının talep edileceğini ifade etti. Görüşmede, hellim bileşimindeki keçi-koyun sütü oranın artırılması ihtimalinin de ele alındığını ifade eden Kadis, bu konuda çeşitli önerilerin sunulduğunu belirtti. Hellim patentinin alınması konusunun sadece kendi taraflarına değil Avrupa Komisyonu’na ve bir sonuca ulaşılması için sundukları önerilere de bağlı olduğunu ifade eden Kadis, bu önerilerin bazı boyutlarının kendilerini memnun etmediğini, bu nedenden dolayı da yeni Komisyon’la yeni bir çabaya girdiklerini söyledi. Konunun siyasi boyutuna ilişkin bir soru üzerine Kadis, Avrupa Komisyonu’nun kendisi tarafından ve de çeşitli müdürlükleri tarafından ortaya konulan farklı yaklaşımların siyasi boyutla alakalı olduğunu, bu nedenden dolayı, bir sonuca varmak ve de ileriki adımları belirlemek için her şeyin masaya konulmasını ve Avrupa Komisyon’uyla olan bütünlüklü konunun görülmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kadis bir başka soru üzerine hellim dosyasının, patentinin alınmasının öncesinde düzenlenmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.



