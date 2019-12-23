GÜNEY'DE İKİ ARAÇ KUNDAKLANDI!

Limasol’da evli bir çifte ait iki aracın kundaklandığı belirtildi.

Alithia, dün sabaha karşı meydana gelen olayda araçların tamamen yandıklarını ve araçlardaki zararın 30 bin Euro’dan fazla olduğunu yazdı. Gazete, Rum polisinin bunun art niyetli bir eylem olduğunu düşündüğünü iletti.

Haberde kimliği bilinmeyen şahısların ilk önce 32 yaşındaki şahsın park yerinde duran aracını ateşe verdikleri ve yangının daha sonra eşinin aracına sıçradığı belirtildi.