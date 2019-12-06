GÜNEY'DE İŞSİZLİK ARTTI!

Güney Kıbrıs’ta işsizliğin 2010 yılı seviyesinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre, Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısının 24 bin 495 kişi olduğunu yazdı.

Haberde, bu sayının en son 2010 yılı Şubat ayında gözlemlendiği belirtildi.