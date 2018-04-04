GÜNEYDE KABLO OPERASYONU!

Kuzeyde Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda tartışmalar sürerken, Rum tarafı, Yunanistan ve İsrail’in birlikte geliştirdiği EuroAsia elektrik bağlantı hattının inşaatı 2018’in sonlarında başlayacak

Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, aralarındaki 2000 megavatlık elektrik bağlantı hattının inşasına, 2018’in sonları ya da 2019’un başlarında başlamaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre bu proje Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi bir avantaj sağlayacak.

EuroAsia Interconnector olarak bilinen ortak Avrupa Birliği projesi İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Girit-Attiki arasındaki ulusal elektrik şebekelerini birbirlerine birleştirecek.

İnşanın ilk aşamasının 3,5 milyar Euro’ya mal olması ve 1000 megavatlık ilk iletim kapasitesinin ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. İkinci aşamada elektrik bağlantı hattının 2000 megavata yükseltileceği belirtildi.

Rum Enerji Bakanlığı ve proje imarı EuroAsia Interconnector pazartesi günü Güney Lefkoşa’da bir basın açıklaması düzenledi.

Güneyde elektrik fiyatları düşecek

Rum Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis basına yaptığı açıklamada EuroAsia Interconnector projesinin bir enerji altyapısı olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu ve tüketiciler için elektrik fiyatlarını azaltacağını kaydetti. Bakan şu an bu yolda çalışmalar olduğunu vurguladı.

Bakan “Kıbrıs’ın Girit ve İsrail ile bağlantısı tamamlandıktan sonra, ülkemiz ilk kez bazı dış elektrik şebekeleri ile birbirine bağlı olacak. Bu Kıbrıs’ın elektrik sistemini istikrarlı yapacak ve enerji arzını artıracak” dedi.

Lakkotrypis projenin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve birbiriyle ilgili ülkeleri bir araya getireceğine dikkat çekti.

Kıbrıs Elektrik Kurumu ile bağlanacak

Lakkotrypis, kablonun ‘Kıbrıs Elektrik Kurumu’ ağı ile bağlı olacağının, iki yönlü faaliyet göstereceğinin ve elektrik ithalat ve ihracatına izin vereceğinin altını çizdi.

Tüketicilerin bundan nasıl yararlanacağı sorusuna Bakan, bunun fiyat düşüşünü beraberinde getireceği ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin de buna dâhil olacağı yanıtı verdi.

Üretilen elektriğin diğer ağlar üzerinden dış pazarlara en uygun şekilde ihraç edilebileceğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Bakan “EuroAsia Interconnector”un özellikle ulusal jeopolitik öneme sahip bir proje olduğunu ve “Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz’i bağlama konusunda Kıbrıs ile Yunanistan’a bir işbirliği köprüsü olarak hareket etme fırsatı verdiğine” dikkat çekti.

Elektrik koridoru yaratılacak

Bakan, elektrik bağlantısı hattının bir “elektrik koridoru” olarak, Doğu Akdeniz ile Ege Deniz’ini ve Güney-Doğu Avrupa’yı bağlayan ilk sınır ötesi elektrik iletim projesi olduğunu ve Avrupa ile Güney-Doğu Akdeniz arasında bir “elektrik otobanı” oluşturacağına dikkat çekti.

EuroAsia Interconnector Proje Müdürü Yorgos Killas, ilk enerji “koridorunun” gücünün 1000 megavat olacağını ve çalışmaların 2018 sonu ya da 2019 başlarında başlayacağını açıkladı.

Girit – Attiki bölgesini bağlayacak olan ilk bölümün 2020 sonunda, Girit ile Kıbrıs’ı birleştiren ikinci bölümün 2021’de tüm projenin ise 2022’de tamamlanacağını vurguladı.

İlk aşamanın maliyeti 3 buçuk milyar Euro

Killas, ilk aşamanın maliyetinin yaklaşık 3,5 milyar avro olacağını ve ihale sürecinin Sonbaharda gerçekleşeceğini duyurdu.

Proje Müdürü Yorgos Killas, Projenin sosyo-ekonomik açıdan saylayacağı kârın yılda 500 milyon avro ile bir milyar avro arasında olacağını açıkladı.

Killas tüketicilerin fiyat kesintisinden büyük bir kazanç sağlayacaklarını da söyledi.