GÜNEY'DE KIBRISLI TÜRK'E SALDIRI!

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk Mehmet Yangın, aracıyla trafikte seyrettiği sırada, bir Rum gencin saldırısına uğradı.

Mehmet Yangın saldırı anını BRT’ye anlattı.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir marketten pazar günü alışveriş yapan Yangın, KKTC’ye dönüş yolunda Rum bir gencin saldırısına uğradı.

Mehmet Yangın, trafikte hiçbir tartışma yaşamadıklarını ve marketten çıktığı andan itibaren aracın kendisini takip ettiğini kaydetti.

Yangın, olayın akşam üzeri geç bir saatte olmasından dolayı polise gidip şikayetçi olmadığını söyledi.

Mehmet Yangın, sürekli Güney’e geçtiğini ancak böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini de anlattı.