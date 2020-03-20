Güney'de pozitif koronavirüs vaka sayısı 75'e ulaştı

Güney Kıbrıs'ta Cuma günü (bugün) sekiz yeni pozitif vaka tespit edildi. Yeni vakaların üçünün Baf Genel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarından oluştuğu, geriye kalan yeni vakaların ise Limasol Genel Hastanesinden (sağlık çalışanı değil) bir personel, Baf'taki Evangelismos özel hastanesinden bir doktor ve üçünün de önceden tespit edilmiş diğer vakalarla temasta bulunan kişilerden oluştuğu öğrenildi.

Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'taki toplam vaka sayısı, üçü İngiliz Üssü'nde olmak üzere, 75'e ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tespit edilen 33 vaka ile adadaki toplam koronavirüs vakası 108'e ulaşmıştır.