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Güneyde uçuş kısıtlamaları 8 Hazirana kadar uzatıldı

Güneyde uçuş kısıtlamaları 8 Hazirana kadar uzatıldı

Uçuş yasakları uzatıldı.

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Uçuş yasakları COVID-19 salgını nedeniyle 8 Haziran tarihinde kadar uzatıldı.

Kıbrıs Rum Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlayan yeni talimata göre, vatandaşların korunması ve COVID-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla hükümet tarafından bugüne kadar alınan önlemler çerçevesinde uçuş kısıtlamalarının da 8 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. (KHA)
 

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