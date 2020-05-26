Güneyde uçuş kısıtlamaları 8 Hazirana kadar uzatıldı
Uçuş yasakları uzatıldı.
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Uçuş yasakları COVID-19 salgını nedeniyle 8 Haziran tarihinde kadar uzatıldı.
Kıbrıs Rum Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlayan yeni talimata göre, vatandaşların korunması ve COVID-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla hükümet tarafından bugüne kadar alınan önlemler çerçevesinde uçuş kısıtlamalarının da 8 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. (KHA)
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