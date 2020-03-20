Güney’de vaka sayısı 67’ye yükseldi

Perşembe günü açıklanan dokuz yeni Covid-19 vakasıyla vaka sayısı 67’ye yükseldi.

Bunlardan 37’si temasla ortaya çıkan vakalar oldu.

Teyit edilen vakalardan altısı virüs ile temas eden ve son günlerde Bulgaristan, İtalya ve Britanya gibi yurt dışından geri dönen kişilerdi. Evde karantina altına alınan kişiler semptomları ortaya çımasıyla yetkililerle temasa geçtiler.

Sağlık Bakanlığı dokuz vaka ile temas içinde bulunan kişilerin izini sürmeye çalışarak örnekler topluyor.