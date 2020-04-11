Güney'den 2000 adet Chloroquine ilacı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum lider Nikos Anastasiades ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede aralarındaki diyaloğu sürdürme kararlılığını ifade eden liderler İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin çalışmalarının sürekliliğinin önemini bir kez daha teyid ettiler. Anastasiades sağlık komitesi çerçevesinde ele alınan ihtiyaçlardan biri olan korona virüs tedavisinde kullanılan ve Güney Kıbrıs'ta üretilen Chloroquine / Klorokin ilacından 2 bin adetin, ayrıca bir miktar korunma giysisinin Kıbrıs Türk tarafına önümüzdeki hafta iletileceği bilgisini verdi. Görüşmede AB’den talep edilen malzeme ve ekipmanlar konusunun daha erken sonuçlanması için çalışmanın sürdürülmesi de kararlaştırıldı.