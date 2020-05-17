Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, beklenenden çok erken gelen aşırı sıcaklar nedeniyle birkaç gündür çeşitli yerlerde yangınlar çıktığını belirterek, “Bugün büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Tepebaşı Kalkanlı arası ve Kormacit yakınında yangınlar çıktı. Tüm ilgili kuruluşlar yangını kontrol altına alıp söndürmek için canla başla çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yangın bölgesindeki arazinin durumu nedeniyle karadan yürütülen çalışmalara ek havadan müdahalenin de mutlaka gerekli olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Arazi koşulları nedeniyle karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava desteği de mutlaka gerekiyordu. O nedenle Türkiye’den talep edilen helikopterlerin yanı sıra hükümetle de anlaşarak Güney Kıbrıs’tan yangını söndürmek için hava desteği destek talebimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı olarak gereken irtibatı sağladık. Güneyden bir yangın söndürme uçağı bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Buna ek olarak Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopterlerine ek olarak bir helikopterin de güneyden geleceği bildirildi. Hava kararana kadar yangına havadan müdahale devam edecek. Tüm temennimiz yangının hava kararmadan kontrol altına alınarak söndürülebilmesidir”.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye’den yangın helikopteri beklendiğini ve helikopterin Adana’dan yola çıktığı bilgisini alıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yangının büyük çevre tahribatı yaratacağını, adadaki güzelliklerin, Kıbrıs’ın Türkü, Rumu Maroniti ile herkesin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme çalışmaları için yardım talep ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, incelemesinin ardından Çamlıbel’de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter talep edildiğini ancak Dışişlerine helikopterin arızalı olduğu bilgisinin verildiğini belirtti.