GÜNEYDEN KUZEYE GEÇİŞLER FELÇ OLMUŞ DURUMDA!

Lefkoşa, Metehan Sınır Kapısı'nın güney kısmında, kuzey yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden görüntü paylaşan bir vatandaş, "KKTC geçiş yönünde trafik tam anlamıyla felç durumda, araç kuyruğu Güney Lefkoşa'nın içine doğru uzuyor" ifadelerini kullandı. Geçişlerdeki aksaklığın nereden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.