Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GÜNEYDEN KUZEYE GEÇİŞLER FELÇ OLMUŞ DURUMDA!
GÜNEYDEN KUZEYE GEÇİŞLER FELÇ OLMUŞ DURUMDA!

GÜNEYDEN KUZEYE GEÇİŞLER FELÇ OLMUŞ DURUMDA!

Lefkoşa'da güneyden kuzeye geçişler aksıyor

A+A-

Lefkoşa, Metehan Sınır Kapısı'nın güney kısmında, kuzey yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden görüntü paylaşan bir vatandaş, "KKTC geçiş yönünde trafik tam anlamıyla felç durumda, araç kuyruğu Güney Lefkoşa'nın içine doğru uzuyor" ifadelerini kullandı. Geçişlerdeki aksaklığın nereden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.