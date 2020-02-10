GÜNEY'E KAÇAK GEÇTİ, KAÇAK DÖNERKEN YAKALANDI!

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Ülkeye 18 Ocak’ta Girne Limanı’ndan giriş yapıp iki gün sonra Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçiş yapan ve önceki gün Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edilen Mostafa Pireh Zadi tutuklandı.

Yasadışı yollardan güney geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı zanlı Mostafa Pireh Zadi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez olayla ilgili bulguları aktardı. Sönmez, zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08 Şubat 2020 tarihinde zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin saat 16.40 raddelerinde Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Ocak 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan arkadaşıyla giriş yapıp, iki gün sonra yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını ve arkadaşının Lokmacı’ya gelerek polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının ise 8 Şubat 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta kaldığını ve askeri bölgeyi ihlal ederken yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, olayın halen soruşturulduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



