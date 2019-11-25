GÜNGÖRDÜ, BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UCLG-MEWA heyeti ile birlikte TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığı görevini üstlenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divan Toplantısı dolayısıyla ülkeye gelen UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başkanlığındaki heyet, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ziyaretteki konuşmasında, yerel yönetimlerin birbirleriyle istişare içinde olmasının iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin üçüncü ülkelerde tanıtılmasının turizm konusunda olumlu olduğunu ifade etti. Ali Murat Başçeri, ülkede gazino turizminin ön plana çıktığını ancak kültür ve inanç turizmi konusunda da çalışma yapılması gerektiğini savundu. Başçeri, ülkede Osmanlı Döneminden kalma önemli eserlerin yanı sıra İslam coğrafyasında bulunan 40 sahabeden bir tanesi ve Peygamberin gelişini çok önceden söyleyen rahibin kilisesinin bulunduğunu kaydetti.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Girne Belediyesinin 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanı olması nedeniyle komite ve teşkilat hakkında bilgi verdi. Mehmet Duman, hükümet ve kurumların Girne Belediyesi’ne destek olması gerektiğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiyedeki belediye başkanlarının desteğiyle 3 yıl için göreve getirildiklerini belirterek, kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Nidai Güngördü, komite vesilesiyle ülke kültürü ve turizminin ön plana çıkarılarak 280 şehire anlatılacağına dikkat çekerek, bu durumun Girne ve ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti.