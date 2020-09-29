Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Koç

Bugün yakın çevrende arkandan iş çevrildiğini düşünebilirsin. Bu durum seni çevrendekilere karşı güvensiz kılabilir. Fakat yaşadığın güvensizliği ve hayal kırıklığını çevrendeki herkese yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Kendini her zaman olduğundan daha duygusal hissedebilirsin. Yanlış anlaşılmaları önlemek adına iletişim içinde olduğun insanları daha iyi dinlemeli ve öfkeni hak etmeyen insanlardan çıkarmamaya özen göstermelisin. Bu sayede istemediğin kırgınlıklar içine girmekten kaçınabilir ve gününü kendi adına kolaylaştırabilirsin. Öte yandan finansal konularda daha dikkatli davranman gereken bir gün. Fazla savurgan bir tutum içinde olmak, ileride beklenmedik koşullar içinde sıkışmana ve yorulmana sebep olacaktır. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.