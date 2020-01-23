GÜNSEL VE İNANÖZ AİLESİNİN ACI GÜNÜ!

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz yaşamını yitirdi



Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz, vefat etti. Aslen Tatlıca-Baf doğumlu olan Zerrin İnanöz’ün ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Zerin İnanöz bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.



