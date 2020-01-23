GÜNSEL VE İNANÖZ AİLESİNİN ACI GÜNÜ!
Acı kayıp!
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YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz yaşamını yitirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz, vefat etti. Aslen Tatlıca-Baf doğumlu olan Zerrin İnanöz’ün ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Zerin İnanöz bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
Etiketler : Dr. Suat Günsel, halası, Zerrin İnanöz, vefat
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