GÜNSEL'E ALTIN MADALYA

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Günsel ailesinin yaptığı bağıştan dolayı, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e madalya takdim edildi.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre Günsel ailesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptığı katkılarına istinaden Vakıf Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i ziyaret ederek altın madalya takdim etti.

Günsel ailesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışlar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre S. Günsel Haskasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk’e teslim edilmişti.