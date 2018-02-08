Gürcafer: Bakanlıkla diyalog halindeyiz, ancak eş zamanlı adımlar atılmalı

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, son günlerde başlatılan iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimler konusunda Çalışma Bakanlığı’yla diyalog halinde olduklarını, eş zamanlı adımların da atılması halinde soruna kalıcı çözüm getirilebileceğini belirtti.

Gürcafer yazılı açıklamasında, hem üyelerin menfaati hem de çalışanların güvenliğini göz önünde bulundurarak etkili diyaloğu sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gürcafer, şunları kaydetti:

“Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Geçmişte yaptığımız açıklamalarda da iş sağlığı ve güvenliği konusunun öncelikli çözümlenmesi gereken sorun olarak hükümetlerin birincil vazifesi haline gelmesi gerektiğini söylemiştik. Bu nedenle, 2 Şubat Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devralan Sayın Zeki Çeler’in göreve gelir gelmez bu konuyu birincil vazife olarak masaya yatırması bizleri memnun etmiştir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliğinin gerçek anlamda hayat bulması için yalnızca inşaatları durdurmak yeterli olmayacaktır. Eş zamanlı olarak atılması gereken adımlar da atılarak sorunun çözümü sağlanabilir. Bu hususta devletin özele örnek olacağı bir yapıya süratle dönüşmesini beklemekteyiz. Aksi takdirde yapılanlar geçici bir adımdan öteye gitmeyecektir.”