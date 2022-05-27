Gürpınar:Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasın
Gürpınar:Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasın
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Polis İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar BRT‘ye yaptığı açıklamada yangın ihbarını saat 12.30 civarında aldıklarını ve çöplük alanda başladığını bildirdi.
Tüm ekiplerin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahaleye başladıklarını kaydeden Gürpınar, daha sonra havadan keşif yapıldığını, hava araçlarının da katkısıyla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.
Gürpınar, yaklaşık 700-1000 dönüm arazinin yandığını bildirerek “Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasınlar. Özellikle trafoların, elektrik tellerinin çevresine dikkat edilsin” dedi.
BRT
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