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GÜVEN PARK'TA KORKUTAN YANGIN!

GÜVEN PARK'TA KORKUTAN YANGIN!

Yangın!

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Lefkoşa Girne anayolunda Ciklos mevkiinde bulunan Güven Park’ta yangın çıktı.

Saat 22.00 sıralarında çıkan yangına Girne ve Lefkoşa’dan itfaiye ekipleri ile sivil savunma ekipleri müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, yangın bölgesine giderek Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, İtfaiye ve Sivil Savunma yetkililerinden bilgi aldı.

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