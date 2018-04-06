"GÜVEN VE SEVGİYİ KÖTÜYE KULLANDI!"

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, kız arkadaşının çantasından 5 bin dolar çalarak kendi hesabına yatıran Emrah Karakuzu’yu 1 yıl hapse mahkum etti

Devrim DEMİR

Girne’de kız arkadaşı ile alışveriş yapmak için mağzaya giren ve kendisine teslim edilen çantanın içinde 5 bin dolar çalan Emrah Karakuzu aleyhindeki dava dün karara bağlandı.

“Emanetçi tarafından sirkat” suçundan yargılanan Karakuzu, oy birliği ile alınan kararla 12 ay hapse mahkûm edilirken, Girne’de bir çorbacı yanında izinsiz olarak çalıştığı için iş yerinede soruşturma açıldı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyetin kararını Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Turist vizesi ile geldi, çaldı, tutuklandı

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın Şubat ayında Girne’de bir mağazada meydana geldiğini anımsattı.

Temay Sağer, Karakuzu’nun ülkeye 4 yıl önce giriş yaptığını çalışma izni ile kaldığını işinden ayrılınca ülkeye turist vizesi ile yeniden giriş yaptığını söyledi.

Sanık Emrah Karakuzu’nun kız arkadaşının kendisine emanet ettiği çantadan para çaldığının altını çizen Sağer, “Emanetçi tarafından sirkat” suçunun yüz kızartıcı bir suç olduğunu ve 7 yıla kadar hapislik cezası olduğuna vurgu yaptı.

Sağer, kararda dikkat çekici en önemli hususun sanığın kız arkadaşına karşı bir suç işlediğine dikkati çekti.

Karakuzu’nun çaldığı para miktarının külliyetli bir miktar olduğunu ve kız arkadaşının güven ve sevgisini kötüye kullandığını ve bu olgunun kararda ağırlaştırıcı etken olduğuna dikkati çeken Sağer, Karakuzu’nun kız arkadaşının güvenini hiçe saydığını belirtti.

İzinsiz işçi çalıştıranlara göz yumulmuyor

Yargıç Temay Sağer, kararda başka bir önemli hususa daha dikkati çekti. Sağer, ülkede yabancı uyruklu kişilerin izinsiz olarak çalıştırılmasının suç teşkil ettiğinin altını çizerek mahkemenin bu duruma göz yummayacağını ifade etti.

Bir iş verenin saptanan asgari ücret altında para vermesinin hapislik ve para cezası olduğuna dikkati çeken Sağer, Emrah Karakuzu’nun çalıştığı çorbacı hakkında ‘Derhal’ soruşturma başlatılmasına emir verdi.

Havadis