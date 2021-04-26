Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile otelde konaklayan bir turistin otel plajında yüzdüğü esnada, yüzerek halk plajına geçtiği tespit edildi. Kişi kendisi için tanımlanan sınırlar içerisinde olmasına karşın bileklik mesafesinden dolayı, sistem hata uyarısı vermedi

Böylesi durumun yaşanmaması için otelde konaklayan turistlerin bileklik mesafelerinin daha da kısıtlandığı ve kapalı turizm yapan tüm otellere gerekli uyarının yapıldığı belirtildi