Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, tüm personelin sağlık taramasından geçirildiğini ve koronavirüse rastlanmadığını açıkladı…
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, koronavirüse karşı tarama yapıyor…
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca koronavirüs enfeksiyonuna karşı askeri tabipler tarafından tüm personel sağlık taramasından geçirilmiş ve periyodik olarak tarama yapılmaya devam etmektedir. Yapılan taramalar sonucunda koronavirüse rastlanılmamıştır”
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