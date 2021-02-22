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  3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri öğrenci alımı duyurusu…
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri öğrenci alımı duyurusu…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri öğrenci alımı duyurusu…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri öğrenci alımı duyurusu…

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı için askeri öğrenci alımı yapacağını duyurdu. GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvurular 31 Mayıs – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında GKK’ya şahsen yapılacak.

Başvurunun geçerli olması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (Temel Yeterlilik Testi/Alan Yeterlilik Testi) en geç 2 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. 

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