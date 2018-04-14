"GÜVENLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, son dönemde Suriye'de yaşanan olaylar konusunda bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşanan gelişmelerin yakın takip edildiği ve bölgedeki gerginliğin en erken zamanda son bulması temennisinde bulunuldu. Açıklamada Kıbrıs'ın kuzeyinin güvenlik açısından herhangi bir tehlike altında olmadığına da değinildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Suriye ve çevresinde son dönemde artan gerginliği ve bununla bağlantılı gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

KKTC olarak sivillere karşı başta kimyasal silah olmak üzere herhangi bir biçimde zarar verecek her tür saldırıyı kınıyoruz ve sorumlularının cezalandırılmasının bu türden olaylarının tekrarının önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamda sabah saatlerinde Suriye’de belirli hedeflere karşı düzenlenen füze saldırılarının yeni bölgesel gerginliklere ve silahlı çatışmalara neden olmadan tamamlanmasını umut ediyoruz.

Dileriz bölgemizdeki bu gerginlik en erken zamanda son bulur ve kimden gelirse gelsin sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz.

Dün itibariyle bir yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız diğer yandansa Barış Kuvvetleri Komutanımızla Kıbrıs adası etrafındaki ve genel anlamda bölgemizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik perspektifinden ele aldık.

Türkiye Cumhuriyeti deniz kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, KKTC karasuları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir."