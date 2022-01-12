Güvercinlik anayolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah, saat 07:30 sıralarında, Güvercinlik anayolu üzerinde, Nargizhan Tahirova (K-46) yönetimindeki GJ 242 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak boş tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nargizhan Tahirova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından bel kırığı teşhisi nedeniyle nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.