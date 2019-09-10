GÜVERCİNLİK YASTA!
Acı kayıp!
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Gazimağusa köylerinden Güvercinlik’te yaşayan köyün sevilen simalarından Tekin Bertiz’in vefatı köyü yasa boğdu. Güvencinlik ve Mağusa bölgesinde tanınan ve sevilen Bertiz’in ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybettiği bildrildi. Tekin Bertiz bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Güvercinlik Köyü Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
Etiketler : Güvercinlik, yas, vefat, Tekin Bertiz
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