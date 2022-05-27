Güzel bahçıvanın ısırgan otuna oturması için servet ödüyorlar!

Ari isimli genç bir kadın, doğaya olan düşkünlüğünü güzelliğini de kullanarak kazanca çevirdi. Genç kadın bahçıvanlıkla uğraşırken paylaştığı müstehcen görüntüleri sayesinde şimdi binlerce sterlin kazanıyor. Takipçilerinin garip isteklerini yerine getirmekten çekinmeyen genç kadın, sevdiği şeyi yaparak para kazanmaktan mutlu olduğunu ve hedefinin hobilerini gerçekleştirebileceği geniş bir bahçeli ev almak olduğunu söyledi.

Bir sosyal medya fenomeni olan Ari isimli genç kadın bahçıvanlığı bir fantezi ögesi olarak sunarak binlerce sterlin kazandığını söyledi. Doğaya ve bahçe işlerine meraklı olan genç kadını hobisini işe dönüştürerek ve güzelliğini de kullanarak bir servet kazanma yolunda ilerliyor. Ari'nin uzun vadeli hedefi ise kazançlarıyla kendine geniş bahçeli bir ev alabilmek.

ESKİDEN GARSONDU

Eskiden bir kumarhane restoranında garson olarak çalışan doğa sever Ari, bir yetişkin içerik platformunda kanal açtığından beri 50.000 sterlin kazandığını ve abonelerinden gelen özel talepleri karşıladığını söyledi. Zaman zaman garip istekleri olsa da genç kadın bunları gerçekleştirmekte sakınca görmediğini söyledi.

ONLAR İÇİN ISIRGANA BİLE OTURUYOR

Hayranlarının onu yarı çıplak bahçede çalışırken, bitkilerini budarken ve toprak hazırlarken görmekten keyif alsalar da zaman zaman farklı şeyler isteyebildiklerini söyleyen Ari, sık sık ısırgan otlarına oturmasının talep edildiğini anlattı. Oturduktan sonra çok canı yandığı için sık sık buza girmesi gerektiğini belirten genç kadın, sıklıkla gerçekleştirdiği bu eylem sonrası acısını dindirmek için rıhtım otu biriktirmeyi ve şifasından faydalanmayı umuyor.

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