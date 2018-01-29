Güzel oyuncu 'Söz' dizisine katıldı!

Star TV'nin reyting canavarı dizisine sürpriz bir oyuncu katıldı.

Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni Söz dizisinin kadrosuna, ünlü oyuncu Burcu Binici dahil oldu.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizide oyuncu, narkotik başkomiseri Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Binici’nin de rol aldığı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.