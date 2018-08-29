GÜZELYURT-GİRNE ANAYOLUNDA KAZA!
1 yaralı!
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Güzelyurt-Girne anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Güzelyurt-Girne anayolunun 10-11 kilometreleri arasında, Cumali Yılmaz (E-34), MK 636 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada geçmeye çalıştığı Serkan Uğurlu (E-39) yönetimindeki PR 530 plakalı kamyona çarptı. Yol içerisinde kayarak, yolun sol dış kısmında bulunan beton duvara çarpan sözkonusu araç, boş arazi içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan Cumali Yılmaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Etiketler : Güzelyurt-Girne anayolu, kaza
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