GÜZELYURT-GİRNE ANAYOLUNDA KAZA!
2 yaralı!
Güzelyurt-Girne Anayolu Kalkanlı su piknik alanı önlerinde trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Jannick Michallon (E-62) yönetimindeki ZLL 483 plakalı Ford marka salon araç sürücüsünün, sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte lan Çamlıbel’de sakin Murat Özbeyit (E-44) yönetimindeki GL 250 plakalı Isuzu marka kamyonet aracın sağ ön kısmına aracının, sol ön kısmı ile çarptı.
Kaza sonucu ZLL 483 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Micheline Colas (K-67) ve GL 250 plakalı kamyonet araçta yolcu olarak bulunan Shoukat Ali (E-28) yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp acil serviste müşade altına alındılar.
Her iki araçta hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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