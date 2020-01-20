GÜZELYURT HASTANESİ İNŞAATI FUHUŞ VE UYUŞTURUCU YUVASI!

Halkın Sesi'nden Niyazi Ergülen'in haberine göre; 2017 yılında temeli atılan ve dörtlü koalisyon döneminde inşaatına başlanarak duvarları örülerek sıvası atılmasına müteakip hükümetin bozulmasıyla atıl durumda kalan Güzelyurt Hastanesi inşaatının fuhuş ve uyuşturucu yuvası olduğu iddia ediliyor.



Güzelyurt bölgesinde hastalara yeterli hizmeti vermekte zorlanan Cengiz Topel Devlet Hastanesi yerine 2017 yılında temeli atılan ancak yarım kalan Güzelyurt Hastanesi inşaatı bölgede sıkıntılara neden oluyor. Dönemin hükümeti Ulusal Birlik Partisi Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu döneminde 2017 yılında temeli atılan Güzelyurt Hastanesi inşaat daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Sağlık Bakanı Dt. Filiz Besim’in 2018-19 döneminde ihaleye çıkılarak inşaatına başlanarak duvarları örülen hastane inşaatı dörtlü koalisyon hükümetinin bozulması sonucu üçüncü etaba geçilememesi nedeniyle yarım kaldı. Yarım kalan Hastane binası inşaatı ise son zamanlarda bazı kişilerce fuhuş yuvası bazı kişilerce ise uyuşturucu alemi yapılan yer olarak kullanılmaya başlandı.



KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA BİTİRİLMESİ PLANLANMIŞTI

Konuyla ilgili Halkın Sesi’ne açıklama yapan dörtlü koalisyon dönemi Sağlık Bakanı Dt. Filiz Besim, Hastane yapımı için ihaleye 2018-19 yılında çıktıklarını duvarların örüldüğünü ve hedeflerini üçüncü etap geçmek olduğunu söyledi. Türkiye’den gelen yardım parasındaki blokenin kaldırıldığını ve kendi öz kaynaklarımız ile hastaneyi bitirmeyi planladıklarını anlatan Besim, fakat hükümetin ömrünün yetmediğini ifade etti.

HÜKÜMET SINIFTA KALDI

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu sözcüsü Şinasi Özdeş ise, atıl kalan inşaat önünde açıklama yaptı. Güzelyurt için hiçbir projesi olmayan hükümetin sınıfta kaldığını belirten Özdeş, yarım bırakılan projenin de amacının dışında kaldığını söyledi. Özdeş hastanenin tamamlanmasının çok zor ve masraflı olacağını su anda binanın kaçak işçiler ve seks ile uyuşturucu partilerinin yapıldığı yer olarak kullanıldığını iddia etti.

YARIM KALAN HASTANE İNŞAATI İÇİN BİR AN ÖNCE İHALEYE ÇIKILMALI

Güzelyurt Esnaf Zanaatkarlar Birliği Başkanı Ulus Ese ise Güzelyurt halkının yeni Güzelyurt Devlet Hastanesini beklediğini söyledi. Yarım kalan hastane inşaatının bir an önce ihaleye çıkılıp bitirilmesini ifade eden Ese, hastane inşaatı uyuşturucu ve seks mekanına dönüştüğünü açıkladı. UBP ve HP’nin Güzelyurt’ta sınıfta kaldığını ifade eden bazı yurttaşlar ise atıl duran inşaata özelikle geceleri inşaata geceleyenlerin içki, uyuşturucu kullananlarını hadi hesabı olmadığı gibi zaman zaman burada seks partilerinin düzenlendiğini vurguladılar. Bu kişilerin geçtiğimiz hafta içinde polis baskınıyla yakalandıklarını da belirttiler.



