Güzelyurt Kaza Mahkemesi bir pozitif vaka nedeniyle yarın hizmet veremeyecek

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın hizmet veremeyecek.

Yüksek Mahkeme’den TAK’a verilen bilgiye göre, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görevli bir personelin koronavirüs taşıdığının anlaşılması üzerine yarın tüm personele test yapılacak. Bu nedenle Güzelyurt Kaza Mahkemesi yarın hizmet veremeyecek.