GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ BAŞLIYOR!

42.Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında organizasyon ve etkinlikler hakkında bilgi verildi…

Festival, 28 Haziran Cuma günü saat 19.00’da kortejle başlayacak.

Festivalin açılışı ise protokolün katılımıyla saat 20.30’da Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Festival’de bu yıl da yaklaşık 50 ton portakal ve binlerce bardak portakal suyu halka ücretsiz dağıtılacak.

42’inci Güzelyurt Portakal Festivali dolayısıyla Yakın Doğu Hastanesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyesi 100 kişiye ücretsiz check-up hizmeti verilecek.

Sportif etkinliklerin de yer alacağı festivalde ülkemiz sanatçıları yanında Türkiye’nin ünlü isimleri Edip Akbayram, Mehmet Erdem ve Athena sahne alacak.

Festival kapsamında indirim şöleni, çocuk şenliği ve sosyal projeler de yer alacak.

Basın toplantısında konuşan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, önemli olanın 42 yıllık bir geleneği yaşatabilmek olduğunu belirterek, emeğin ve fedakarlığın sonucu olarak bugünlere gelindiğini söyledi.

Özçınar, turizm ülkesi olan KKTC’de festivallerin turizme katkı noktasında bir açılım olarak planlanması gerektiğini ifade ederek tüm halkı festivale katılmaya davet etti.

Festivalin sponsorlarından Yakın Doğu Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Sorumlusu Mutlu Atasayan da, Güzelyurt Portakal Festivali’nde görev almanın Yakın Doğu ailesi adına bir onur ve gurur olduğunu söyledi.

Güzelyurt Dispanseri’nin açılışından itibaren Güzelyurt Belediyesi ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Atasayan, bütün sosyal sorumluluk projelerinde üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye ve bölgede sağlık alanında hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı.