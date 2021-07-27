Güzelyurt ve Girne’de elektrik kesintisi

Güzelyurt ve Girne’nin bazı bölgelerine bir süreliğine elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Girne – Karaağaç bölgesine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak