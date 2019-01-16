GÜZELYURT VE LEFKE'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu trafiğe kapatıldı. Polisten yapılan açıklamada, Taşpınar köyüne ulaşımın Doğancı’ dan Taşpınar’a giden yoldan sağlanmakta olduğu belirtildi.

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı da trafik akışına kapatıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yol, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı kapatıldı.Ulaşım, Cengizköy- Çamlıköy-Lefke güzergâhından sağlanırken; sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.