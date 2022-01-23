Güzelyurt’ta 55 sandıktan 30’u sayıldı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt ilçesinde 55 sandıktan 30’u sayıldı.

Toplam seçmen sayısının 15 bin 42 olduğu Güzelyurt’ta 30 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 4 bin 918. Oyların 209 bin 786’sı geçerli.

YSK’ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

UBP yüzde 41.11-122 bin 200 oy

CTP yüzde 30.93- 91 bin 926 oy

DP yüzde 7.87- 23 bin 378 oy

TKP yüzde 1.49-4 bin 420

BY yüzde 1.69 -5 bin 010

YDP yüzde 7,00-20 bin 810

HP yüzde 6.08-18 bin 084

TDP yüzde 3.83 – 11 bin 392

BRTK