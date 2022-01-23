Güzelyurt’ta 55 sandıktan 30’u sayıldı
Güzelyurt’ta 55 sandıktan 30’u sayıldı
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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt ilçesinde 55 sandıktan 30’u sayıldı.
Toplam seçmen sayısının 15 bin 42 olduğu Güzelyurt’ta 30 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 4 bin 918. Oyların 209 bin 786’sı geçerli.
YSK’ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
UBP yüzde 41.11-122 bin 200 oy
CTP yüzde 30.93- 91 bin 926 oy
DP yüzde 7.87- 23 bin 378 oy
TKP yüzde 1.49-4 bin 420
BY yüzde 1.69 -5 bin 010
YDP yüzde 7,00-20 bin 810
HP yüzde 6.08-18 bin 084
TDP yüzde 3.83 – 11 bin 392
BRTK
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