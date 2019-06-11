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GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK

GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK

2 kişi tutuklandı!

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Güzelyurt’ta, Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasından 2 araç aküsü ve araç park yerinde bulunan daireye ait van araç içerisinden 500 metre harici, 350 metre  ince telefon kablosu, alet çantasında muhafaza edilen muhtelif el aletleri çalındı. 

5 Haziran saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada S.C.(E-34) ve İ.S.(E-38) tutuklandı.

Soprulturmada  çalınan iki akünün başka bir iş yerine satıldığı da  tespit edildi. 

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