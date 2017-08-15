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GÜZELYURT’TA HUZUR OPERASYONU

GÜZELYURT’TA HUZUR OPERASYONU

23 sürücüye ileri işlem!

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Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün “Asayiş ve Trafik Operasyonu” gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuz tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 230 araç kontrol edilirken,  suç işlediği tespit edilen 23 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

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