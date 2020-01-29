Güzelyurt’ta korkutan kaza

Dün akşam, saat 21:45 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alperen Avcı (E-20), yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alperen Avcı’nın tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: BRTK