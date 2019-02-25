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GÜZELYURT'TA SİLAHLI SALDIRI!

GÜZELYURT'TA SİLAHLI SALDIRI!

1 yaralı!

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Dün saat 13:30 sıralarında, Güzelyurt'ta Şht Cengiz Ratip Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu Oğuz Altunterim (E-32), sağ ayak baldırından yaralanmıştır.
Olayda yaralanan Oğuz Altunterim kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.

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