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Güzelyurt’un bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek

Güzelyurt’un bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek

Güzelyurt’un bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Duyuruya göre 09.00- 15.00 saatleri arasında yapılacak kesinti Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgesinde etkili olacak.

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