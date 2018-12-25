Haber alamazsanız bilin ki...

Özge Özpirinçci, geçen gün 4.5 yıllık sevgilisi Burak Yamantürk'ün 35'inci yaş günü için Arnavutköy'de bir mekanda sürpriz parti düzenlemişti.

Dostlar arasında yapılan bu kutlamanın ardından ikili 10 gün sürecek bir tatile çıkma kararı aldı.

İkiliden Özge Özpirinçci uçağın içinden yaptığı paylaşımın üzerine şu esprili yorumu yazdı:

''Biz önümüzdeki 10 gün Afrika'dayız! Haber almazsanız bilin ki safaride dayanamadık araçtan indik ve yem olduk.''

İŞTE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN O PAYLAŞIMI: