Hacı Sabancı'dan itiraf!

130 kilodan 80 kiloya inen iş adamı Hacı Sabancı, "Şimdi beğendiğim her kıyafeti alıp giyebiliyorum" dedi.

"Mide ameliyatı olup 130 kilodan 80 kiloya inen Hacı Sabancı’yı önceki gün Nişantaşı’nda gördüm. Rutin kontrolleri için Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e gitmiş.

Hacı 'Aynaya baktığım zaman kendimi daha çok beğeniyorum. Kiloluyken param olmasına rağmen kıyafet almak için alışverişe gidemiyordum. Şimdi beğendiğim her kıyafeti alıp giyebiliyorum.

Eskiden restorana gittiğimizde yemeğimi ilk ben bitirirdim. Şimdi ise en son ben bitiriyorum' dedi."