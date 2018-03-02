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HADİ BE OĞLUM

Hadi Be Oğlum

Hadi Be Oğlum Film Konusu

Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe'yle (Alihan Türkdemir) birlikte yaşamaktadır. Ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünmekte, babasıyla hiçbir iletişim kurmamaktadır. Ali ne yaparsa yapsın oğlunun kabuğunu kıramamıştır ve bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkilemiştir.

Hadi Be Oğlum filminin çekimleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.

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