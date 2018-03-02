HADİ BE OĞLUM

Yapımı : 2018 - Türkiye

Tür : Dram

Süre: 113 Dak.

Yönetmen : Bora Egemen

Oyuncular : Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten, Feridun Düzağaç

Senaryo : -

Yapımcı : Fırat Doğu Parlak, Koray Şahin

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

Hadi Be Oğlum Film Konusu

Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe'yle (Alihan Türkdemir) birlikte yaşamaktadır. Ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünmekte, babasıyla hiçbir iletişim kurmamaktadır. Ali ne yaparsa yapsın oğlunun kabuğunu kıramamıştır ve bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkilemiştir.

Hadi Be Oğlum filminin çekimleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.