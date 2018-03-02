HADİ BE OĞLUM
Hadi Be Oğlum
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Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Bora Egemen
Oyuncular : Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten, Feridun Düzağaç
Senaryo : -
Yapımcı : Fırat Doğu Parlak, Koray Şahin
Hadi Be Oğlum Film Konusu
Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe'yle (Alihan Türkdemir) birlikte yaşamaktadır. Ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünmekte, babasıyla hiçbir iletişim kurmamaktadır. Ali ne yaparsa yapsın oğlunun kabuğunu kıramamıştır ve bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkilemiştir.
Hadi Be Oğlum filminin çekimleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.
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