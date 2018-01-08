Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  3. Hadise, Cem Yılmaz'ı terk etti!
Hadise, Cem Yılmaz'ı terk etti!

Hadise, Cem Yılmaz'ı terk etti!

Bunu ödemeye can dayanmaz!

A+A-

Cem Yılmaz'ın kiracısı olan Hadise, ünlü komedyenin evinden çıktı. İşte sebebi...

Hadise 5 yıldır Cem Yılmaz’a ait Levent’teki Loft’ta oturuyordu. Her ay 5 bin dolar (19 bin lira) kira ödüyordu. Kur yükselince kira arttı. Hadise “Bu parayı ödemeye can dayanmaz” diyerek burayı boşalttı. Hadise “İsteseydim, Cem bana bir kolaylık yapardı. Ama ayıp olacağını düşündüm, pazarlıktan vazgeçtim” dedi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.